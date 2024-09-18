О нас

DB Cargo Eurasia поддержит развитие Среднего коридора

DB Cargo Eurasia поддержит развитие Среднего коридора 16:29
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 17:15
DB Cargo Eurasia поддержит развитие Среднего коридора

DB Cargo Eurasia, ведущий грузовой железнодорожный оператор на маршрутах между Азией, Европой и странами СНГ, отмечает наличие значительного потенциала в развитии Среднего коридора и готов активно способствовать его продвижению.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела развития бизнеса компании DB Cargo Eurasia Иннань Яо (Yinqnan Yao) на Черноморско-Каспийском логистическом форуме в Баку.

"Наша компания намерена поддержать развитие этого маршрута и будет сотрудничать с партнерами, которые придерживаются высоких стандартов качества и надежности", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "DB Cargo Eurasia" Asiya və Avropanın arasında mühüm nəqliyyat marşrutu kimi Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyəcək

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
12 сентября 2024 г. 09:25
Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева
Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева
11 сентября 2024 г. 20:31
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
14 сентября 2024 г. 13:42
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
14 сентября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi