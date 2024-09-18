DB Cargo Eurasia поддержит развитие Среднего коридора

16:29

DB Cargo Eurasia, ведущий грузовой железнодорожный оператор на маршрутах между Азией, Европой и странами СНГ, отмечает наличие значительного потенциала в развитии Среднего коридора и готов активно способствовать его продвижению.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела развития бизнеса компании DB Cargo Eurasia Иннань Яо (Yinqnan Yao) на Черноморско-Каспийском логистическом форуме в Баку.

"Наша компания намерена поддержать развитие этого маршрута и будет сотрудничать с партнерами, которые придерживаются высоких стандартов качества и надежности", - отметила она.