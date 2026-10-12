Лукашенко: Надо сотрудничать с соседями из ЕС
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 14:42
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за возобновление отношений с Литвой, Латвией и Польшей.
Как передает Report, его слова цитирует агентство БЕЛТА.
По его словам, проблемы с засухой в Европе и сопутствующие проблемы с продовольствием создают возможности для сотрудничества.
"Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся", - сказал он.
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