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    Лукашенко: Надо сотрудничать с соседями из ЕС

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 14:42
    Лукашенко: Надо сотрудничать с соседями из ЕС

    Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за возобновление отношений с Литвой, Латвией и Польшей.

    Как передает Report, его слова цитирует агентство БЕЛТА.

    По его словам, проблемы с засухой в Европе и сопутствующие проблемы с продовольствием создают возможности для сотрудничества.

    "Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся", - сказал он.

    Александр Лукашенко Беларусь Торговое сотрудничество
    Lukaşenko Litva, Latviya və Polşa ilə münasibətlərin bərpa olunmasının tərəfdarıdır
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