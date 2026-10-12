Лукашенко: Надо сотрудничать с соседями из ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за возобновление отношений с Литвой, Латвией и Польшей.

Как передает Report, его слова цитирует агентство БЕЛТА.

По его словам, проблемы с засухой в Европе и сопутствующие проблемы с продовольствием создают возможности для сотрудничества.

"Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся", - сказал он.