ЕС ввел санкции против 77 лиц за участие в выборах в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

Совет ЕС ввел санкции против 77 человек за участие в выборах в Госдуму России в сентябре 2026 года на территориях Украины, находящихся под российской оккупацией.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Совет ЕС, в санкционный список включены 74 кандидата, баллотировавшихся в так называемых ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и Севастополе.

Еще трое внесенных в список - члены Центральной избирательной комиссии РФ, которых ЕС обвиняет в организации этих выборов.

По оценке Евросоюза, участие в выборах способствовало попыткам легитимировать российскую агрессию против Украины и поддержанию незаконной оккупации ее территорий.

Включенным в список запрещен въезд в ЕС и транзит через его территорию. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию. Гражданам и компаниям ЕС также запрещено предоставлять им средства и экономические ресурсы.