ЕС ввел санкции против 77 лиц за участие в выборах в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины
- 12 октября, 2026
- 14:45
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Совет ЕС ввел санкции против 77 человек за участие в выборах в Госдуму России в сентябре 2026 года на территориях Украины, находящихся под российской оккупацией.
Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Совет ЕС, в санкционный список включены 74 кандидата, баллотировавшихся в так называемых ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и Севастополе.
Еще трое внесенных в список - члены Центральной избирательной комиссии РФ, которых ЕС обвиняет в организации этих выборов.
По оценке Евросоюза, участие в выборах способствовало попыткам легитимировать российскую агрессию против Украины и поддержанию незаконной оккупации ее территорий.
Включенным в список запрещен въезд в ЕС и транзит через его территорию. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию. Гражданам и компаниям ЕС также запрещено предоставлять им средства и экономические ресурсы.