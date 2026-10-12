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    ЕС ввел санкции против 77 лиц за участие в выборах в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 14:45
    ЕС ввел санкции против 77 лиц за участие в выборах в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

    Совет ЕС ввел санкции против 77 человек за участие в выборах в Госдуму России в сентябре 2026 года на территориях Украины, находящихся под российской оккупацией.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Совет ЕС, в санкционный список включены 74 кандидата, баллотировавшихся в так называемых ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и Севастополе.

    Еще трое внесенных в список - члены Центральной избирательной комиссии РФ, которых ЕС обвиняет в организации этих выборов.

    По оценке Евросоюза, участие в выборах способствовало попыткам легитимировать российскую агрессию против Украины и поддержанию незаконной оккупации ее территорий.

    Включенным в список запрещен въезд в ЕС и транзит через его территорию. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию. Гражданам и компаниям ЕС также запрещено предоставлять им средства и экономические ресурсы.

    Антироссийские санкции Европейский союз (ЕС) Российско-украинский конфликт
    Aİ Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində Rusiya seçkilərinə qatılan şəxslərə sanksiya tətbiq edib
    EU sanctions 1,569 Russian companies and their executives
    44 - Tezliklə
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