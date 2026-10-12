Премьер Камбоджи посетил могилу Гейдара Алиева

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Камбоджи Хун Манет посетил Аллею почетного захоронения и отдал дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, премьер Камбоджи возложил венок к могиле Великого лидера.

Хун Манет также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.