Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Премьер Камбоджи посетил могилу Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 14:24
    Премьер Камбоджи посетил могилу Гейдара Алиева

    Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Камбоджи Хун Манет посетил Аллею почетного захоронения и отдал дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, премьер Камбоджи возложил венок к могиле Великого лидера.

    Хун Манет также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

    Хун Манет Гейдар Алиев Аллея почетного захоронения
    Фото
    Kambocanın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
    Фото
    Cambodian prime minister pays tribute to Heydar Aliyev in Baku
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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