Kambocanın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Xarici siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 14:12
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Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Kambocanın Baş naziri Hun Manet oktyabrın 12-də Fəxri xiyabana gələrək Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib.
"Report" xəbər verir ki, Kambocanın Baş naziri Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub.
Baş nazir Hun Manet həmçinin görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramını ifadə edib, məzarı üzərinə tər güllər düzüb.
Премьер Камбоджи посетил могилу Гейдара Алиева
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