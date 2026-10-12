İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kambocanın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 14:12
    Kambocanın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Kambocanın Baş naziri Hun Manet oktyabrın 12-də Fəxri xiyabana gələrək Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, Kambocanın Baş naziri Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub.

    Baş nazir Hun Manet həmçinin görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramını ifadə edib, məzarı üzərinə tər güllər düzüb.

    Kambocanın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
    Kambocanın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
    Kambocanın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
    Heydər Əliyev Zərifə Əliyeva Kamboca Krallığı
    Премьер Камбоджи посетил могилу Гейдара Алиева
    Foto
    Cambodian prime minister pays tribute to Heydar Aliyev in Baku
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