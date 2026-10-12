ЕС ввел санкции против почти 1,6 тыс. российских компаний и их глав

Совет ЕС ввел санкции против 1 569 российских компаний и их руководителей, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на совет, это крупнейший пакет индивидуальных санкционных списков, согласованный Евросоюзом с 2022 года.

В список вошли 826 российских компаний и 743 человека, занимающих должности генеральных директоров этих предприятий.

По данным Совета ЕС, компании поставляют ключевые компоненты для российских ракет, беспилотников и авиационной техники. В частности, речь идет об электронике, полупроводниках, микросхемах, средствах связи, радиолокационном оборудовании, навигационных системах, взрывчатых веществах и боеприпасах.

Совокупный годовой оборот компаний составляет не менее 20 млрд евро, в них работают более 250 тыс. человек.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что более половины новых санкционных позиций связаны с производственной цепочкой баллистических ракет, которые Россия использует для ударов по гражданскому населению Украины.

В отношении включенных в список физических лиц и компаний вводится замораживание активов. Гражданам и организациям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства или экономические ресурсы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в Евросоюз.

После принятия нового пакета общее число физических и юридических лиц, подпадающих под санкции ЕС в рамках режима, связанного с нарушением территориальной целостности Украины, приблизилось к 4 600.

Решение принято вслед за призывом Европейского совета усилить давление на Россию в ответ на продолжающиеся военные действия против Украины и удары по гражданской инфраструктуре.