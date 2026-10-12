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    ЕС ввел санкции против почти 1,6 тыс. российских компаний и их глав

    Другие
    • 12 октября, 2026
    • 14:30
    ЕС ввел санкции против почти 1,6 тыс. российских компаний и их глав

    Совет ЕС ввел санкции против 1 569 российских компаний и их руководителей, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на совет, это крупнейший пакет индивидуальных санкционных списков, согласованный Евросоюзом с 2022 года.

    В список вошли 826 российских компаний и 743 человека, занимающих должности генеральных директоров этих предприятий.

    По данным Совета ЕС, компании поставляют ключевые компоненты для российских ракет, беспилотников и авиационной техники. В частности, речь идет об электронике, полупроводниках, микросхемах, средствах связи, радиолокационном оборудовании, навигационных системах, взрывчатых веществах и боеприпасах.

    Совокупный годовой оборот компаний составляет не менее 20 млрд евро, в них работают более 250 тыс. человек.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что более половины новых санкционных позиций связаны с производственной цепочкой баллистических ракет, которые Россия использует для ударов по гражданскому населению Украины.

    В отношении включенных в список физических лиц и компаний вводится замораживание активов. Гражданам и организациям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства или экономические ресурсы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в Евросоюз.

    После принятия нового пакета общее число физических и юридических лиц, подпадающих под санкции ЕС в рамках режима, связанного с нарушением территориальной целостности Украины, приблизилось к 4 600.

    Решение принято вслед за призывом Европейского совета усилить давление на Россию в ответ на продолжающиеся военные действия против Украины и удары по гражданской инфраструктуре.

    Антироссийские санкции Европейский союз (ЕС) Российско-украинский конфликт
    Aİ 1,6 minə yaxın Rusiya şirkətinə və onların rəhbərlərinə qarşı sanksiya tətbiq edib
    EU sanctions 1,569 Russian companies and their executives
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