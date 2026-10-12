QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" подписали меморандум о сотрудничестве

Национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в газовой отрасли.

Как передает Report со ссылкой на QazaqGaz, документ был подписан в рамках заседания совместного координационного совета между министерством энергетики Казахстана и ПАО "Газпром".

Меморандум предусматривает развитие взаимодействия и обмен опытом в сфере транспортировки, распределения и учета природного газа, эксплуатации и технического обслуживания объектов газовой инфраструктуры, внедрения современных технологий и повышения промышленной безопасности.

Особое внимание стороны намерены уделить повышению надежности и безопасности газотранспортных и газораспределительных систем, совершенствованию технологических процессов, цифровизации и диспетчерского управления.

В рамках договоренностей компании планируют организовывать взаимные визиты специалистов на производственные объекты, проводить технические консультации, рабочие встречи и обучающие мероприятия, а также обмениваться опытом в области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.