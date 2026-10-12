Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" подписали меморандум о сотрудничестве

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 14:40
    QazaqGaz и Газпром Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве

    Национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в газовой отрасли.

    Как передает Report со ссылкой на QazaqGaz, документ был подписан в рамках заседания совместного координационного совета между министерством энергетики Казахстана и ПАО "Газпром".

    Меморандум предусматривает развитие взаимодействия и обмен опытом в сфере транспортировки, распределения и учета природного газа, эксплуатации и технического обслуживания объектов газовой инфраструктуры, внедрения современных технологий и повышения промышленной безопасности.

    Особое внимание стороны намерены уделить повышению надежности и безопасности газотранспортных и газораспределительных систем, совершенствованию технологических процессов, цифровизации и диспетчерского управления.

    В рамках договоренностей компании планируют организовывать взаимные визиты специалистов на производственные объекты, проводить технические консультации, рабочие встречи и обучающие мероприятия, а также обмениваться опытом в области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.

    Меморандум о взаимопонимании QazaqGaz Кыргызстан Казахстан
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей