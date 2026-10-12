Козарев: Азербайджан и Сербия планируют встречи на высоком уровне в 2027 году

В 2027 году между Азербайджаном и Сербией планируется проведение встреч на высоком уровне.

Как передает Report, об этом в интервью агентству заявил генеральный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Душан Козарев.

По его словам, планы на предстоящий год предусматривают взаимные визиты на высоком и высшем уровнях, в том числе встречи министров.

"Совершенно точно состоятся взаимные визиты на уровне министров. Мы продолжим сотрудничество по таким важным направлениям, как укрепление партнерства в сфере природного газа, в том числе в связи со строительством новой газовой электростанции в Нише. Генеральное соглашение по этому проекту недавно было подписано", - сказал он.

Козарев также сообщил, что стороны намерены продолжить регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами.

"Последний раунд проходил в Белграде, поэтому следующий должен состояться в Баку", - отметил он.

Говоря о сроках предстоящих визитов, генеральный секретарь МИД Сербии уточнил, что конкретные даты пока не определены. По его словам, после завершения избирательных процессов в Сербии стороны смогут приступить к более детальному планированию двусторонних мероприятий на 2027 год, включая определение дат, форматов и состава участников визитов.

"Конкретных дат пока нет. Сейчас в Сербии предвыборный период: в ближайшие три недели должны пройти парламентские выборы, а затем до конца года - президентские. <...> Отношения между Сербией и Азербайджаном продолжат развиваться теми же темпами и оставаться на максимально высоком уровне и после выборов. Конкретные даты, форматы и состав участников визитов станут более понятны в предстоящий период", - сказал Козарев.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.