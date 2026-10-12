Душан Козарев: Белград и Баку продолжат развивать сотрудничество и после выборов в Сербии - ИНТЕРВЬЮ

Отношения Сербии и Азербайджана из года в год динамично развиваются. Расширение сотрудничества в энергетической сфере, в том числе в области поставок природного газа и реализации новых энергетических проектов, открытие прямого авиасообщения между Белградом и Баку, а также активный политический диалог наглядно демонстрируют эту динамику.

О нынешнем уровне двусторонних отношений, планах на 2027 год, предстоящих визитах и межмидовских консультациях, энергетическом сотрудничестве и новых направлениях взаимодействия в интервью Report рассказал генеральный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Душан Козарев.

- Как вы оцениваете нынешний уровень отношений между Сербией и Азербайджаном и взаимодействие между министерствами иностранных дел двух стран?

- Сербия и Азербайджан - дружественные, братские страны. В частности, отношения между лидерами двух стран очень близкие и дружественные. Это также отражается на динамике двустороннего сотрудничества между нашими министерствами.

Наши министры иностранных дел, Марко Джурич и Джейхун Байрамов, недавно встречались на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Джейхун Байрамов принял участие в первой посольской конференции МИД Сербии, которая уже становится традиционной.

Что касается ключевых направлений наших отношений и сотрудничества, прежде всего речь идет об энергетике и экономических связях, а также о таких стратегических сферах, как оборона, разведка, безопасность и высокие технологии.

Мы стремимся максимально развивать взаимодействие по этим направлениям, особенно с учетом того, что между нашими странами установлено стратегическое партнерство. Могу сказать, что отношения между Сербией и Азербайджаном находятся на максимально высоком уровне.

- Каковы планы МИД Сербии по развитию отношений с Азербайджаном в 2027 году? Планируется ли подписание новых документов или программ сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами?

- Сейчас мы находимся на конференции в Баку, посвященной пропавшим без вести лицам. Это одно из направлений, над которым мы планируем работать в будущем. Мы намерены поделиться с Азербайджаном опытом и экспертными знаниями Сербии в области судебно-медицинской экспертизы.

Мы также планируем создать совместные комиссии между Сербией и Азербайджаном в этой сфере, чтобы помогать друг другу в поиске пропавших без вести лиц.

Кроме того, наши планы на 2027 год предусматривают двусторонние визиты на высоком и высшем уровнях.

- Можете подробнее рассказать о планируемых визитах?

- Совершенно точно состоятся взаимные визиты на уровне министров. Мы продолжим сотрудничество по таким важным направлениям, как укрепление партнерства в сфере природного газа, в том числе в связи со строительством новой газовой электростанции в Нише. Генеральное соглашение по этому проекту недавно было подписано.

Мы также продолжим традиционные регулярные двусторонние политические консультации. Последний раунд проходил в Белграде, поэтому следующий должен состояться в Баку.

- Есть ли уже ориентировочные сроки предстоящих визитов?

Конкретных дат пока нет. Сейчас в Сербии предвыборный период: в ближайшие три недели должны пройти парламентские выборы, а затем до конца года - президентские.

Полагаю, что после завершения этих процессов мы сможем более конкретно планировать двусторонние мероприятия с Азербайджаном на следующий год, в том числе определять даты и сроки.

Отношения между Сербией и Азербайджаном продолжат развиваться теми же темпами и оставаться на максимально высоком уровне и после выборов. Конкретные даты, форматы и состав участников визитов станут более понятны в предстоящий период.

- Как развивается консульское сотрудничество между Сербией и Азербайджаном? Планируются ли консульские консультации в ближайшем будущем?

- У нас прекрасные отношения и в этой сфере. Мы гордимся тем, что граждане Азербайджана могут путешествовать в Сербию без виз, и то же самое касается граждан Сербии, посещающих Азербайджан.

Недавно Air Serbia запустила регулярные рейсы между Белградом и Баку. Наша делегация прилетела в Баку этим рейсом и им же вернется.

Прямое авиасообщение будет способствовать активизации взаимодействия между нашими странами, в том числе увеличению взаимных поездок граждан. В перспективе интенсивность авиасообщения между двумя столицами и частота рейсов также могут увеличиться.

- Правильно ли мы понимаем, что результаты предстоящих выборов в Сербии не повлияют на уровень отношений с Азербайджаном независимо от того, какая политическая сила или кандидат победит?

- Лучшей гарантией того, что наши отношения останутся на максимально высоком уровне, является сохранение у власти политического курса президента Вучича и его самого в качестве премьер-министра. Я не ожидаю, что после выборов ситуация будет иной. Но в принципе сербы и азербайджанцы настолько близки и дружественны, что ничто не сможет испортить наши отношения.