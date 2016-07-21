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    ​Чрезвычайное положение в Турции не повлияло на расписание автобусных рейсов из Азербайджана

    Азербайджанцы продолжают посещать Турцию, несмотря на объявление чрезвычайного положения

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Объявление чрезвычайного положения в Турции сроком на три месяца не повлияло на выполнение автобусных рейсов из Азербайджана в эту страну.

    Об этом заявил Report дежурный начальник Бакинского международного автовокзального комплекса Мухаммед Абдуллаев.

    Он отметил, что из Баку в Турцию отбывает не менее 5 пассажирских автобусов в день.

    "Изменений в графике движения этих автобусов нет. Ежедневно в 13:00 от Бакинского международного автовокзала отбывает 5-6 автобусов. Вчера также в Турцию было отправлено 5 автобусов, и все билеты в этом направлении распроданы", - добавил М.Абдуллаев.

    Отметим, что автобусы из Баку доезжают до Турции примерно за 30-35 часов. 

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