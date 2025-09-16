Число электробусов в Азербайджане увеличилось почти в 6 раз
- 16 сентября, 2025
- 16:56
В Азербайджане в августе этого года 166 автобусов, используемых для регулярных городских (межрайонных) пассажирских перевозок, пришлось на долю электрических автобусов, что на 136 единиц или в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, в августе 2025 года число автобусов, работающих на сжатом природном газе (CNG), в стране составило 1 337, что на 222 единицы или на 19,9% больше по сравнению с тем же месяцем 2024 года.
Число автобусов, работающих на дизельном топливе, в Азербайджане в августе составило 3 731, что на 18 автобусов или на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
