    Инфраструктура
    • 16 сентября, 2025
    • 16:56
    Число электробусов в Азербайджане увеличилось почти в 6 раз

    В Азербайджане в августе этого года 166 автобусов, используемых для регулярных городских (межрайонных) пассажирских перевозок, пришлось на долю электрических автобусов, что на 136 единиц или в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, в августе 2025 года число автобусов, работающих на сжатом природном газе (CNG), в стране составило 1 337, что на 222 единицы или на 19,9% больше по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

    Число автобусов, работающих на дизельном топливе, в Азербайджане в августе составило 3 731, что на 18 автобусов или на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Azərbaycanda elektrikli avtobusların sayı 6 dəfəyə yaxın artıb

