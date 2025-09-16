İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycanda elektrikli avtobusların sayı 6 dəfəyə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    • 16 sentyabr, 2025
    • 16:35
    Azərbaycanda elektrikli avtobusların sayı 6 dəfəyə yaxın artıb

    Bu ilin avqust ayında Azərbaycanda şəhərdaxili (rayonlararası) müntəzəm sərnişindaşımada istifadə olunan avtobusların 166-sı elektrikli avtobusların payına düşüb.

    "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 136 ədəd və ya 5,5 dəfə çoxdur.

    Məlumata əsasən, 2025-ci ilin avqustunda ölkədə sıxılmış təbii qazla (CNG) işləyən avtobusların sayı 1 337 olub. Bu, 2024-cü ilin eyni ayı ilə müqayisədə 222 ədəd və ya 19,9 % çoxdur. 

    Bu ilin avqustunda Azərbaycanda dizel ilə işləyən avtobusların sayı isə 3 731-dir. Bu, keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18 avtobus və ya 0,5 % çoxdur. 

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi İctimai nəqliyyat Avtobus sərnişindaşıma
    Число электробусов в Азербайджане увеличилось почти в 6 раз

    Son xəbərlər

    17:38

    İlham Əliyev: Bərpaolunan enerji növünün yaxın gələcəkdə Azərbaycanda istehsalı məhz BƏƏ şirkətlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olacaq

    Xarici siyasət
    17:38

    Azərbaycanda daha 55 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    17:36
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:22

    ASF: Fermerlər üzüm sahələrinə görə 168 min manat sığorta ödənişi alıb

    ASK
    17:19

    ATƏT rəsmisi: Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarın icrasına başlanılıb

    Xarici siyasət
    17:10

    Böyükşor gölündə suyun səviyyəsinin azalmasına aydınlıq gətirilib

    Ekologiya
    17:09

    "Atletiko"nun iki futbolçusu "Liverpul"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    17:07

    Separatçılara qucaq açan Fransa - Makron hökumətinin təxribatları bitmir - ŞƏRH

    Analitika
    17:03

    BMT-nin Ali komissarı İsraili Qəzzaya hücumu dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti