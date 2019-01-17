Число авиарейсов между Баку и Пекином увеличится

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии", Азербайджанское бюро туризма и ведущая туристическая компания Китая ETI-Holidays (Beijing HUAYUAN International Travel Co., LTD) подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании в Пекине.

Как сообщили Report в AZAL, меморандум предусматривает увеличение потока китайских туристов в Азербайджан рейсом Пекин-Баку.

Согласно меморандуму, ETI-Holidays берет на себя обязательство продвижения туристического потенциала Азербайджана.

"Азербайджанские авиалинии" осуществляют прямые рейсы из международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Пекин на “Boeing 767-300”.