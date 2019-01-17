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    Число авиарейсов между Баку и Пекином увеличится

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии", Азербайджанское бюро туризма и ведущая туристическая компания Китая ETI-Holidays (Beijing HUAYUAN International Travel Co., LTD) подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании в Пекине.

    Как сообщили Report в AZAL, меморандум предусматривает увеличение потока китайских туристов в Азербайджан рейсом Пекин-Баку.

    Согласно меморандуму, ETI-Holidays берет на себя обязательство продвижения туристического потенциала Азербайджана.

    "Азербайджанские авиалинии" осуществляют прямые рейсы из международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Пекин на “Boeing 767-300”.

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