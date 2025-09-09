Через Азербайджан в Китай планируется ежегодно отправлять 1 тыс. блок-поездов

В среднесрочной перспективе в Китай через Азербайджан ежегодно планируется отправлять 1 000 блок-поездов.

Как сообщает "Report", об этом начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев заявил на мероприятии, посвященном 5-летию Европейского железнодорожного экспресс-маршрута и церемонии встречи 237-го поезда (Иу – Баку), следующего по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Он отметил, что в этом году планируется отправка 450 блок-поездов в Китай через Азербайджан:

"В среднесрочной перспективе планируется доведение этого показателя до 1 000 блок-поездов в год. Мы верим, что благодаря взаимным усилиям двух стран эта цифра будет еще больше".

По его словам, отношения между Азербайджаном и Китаем имеют исторические корни:

"Расположение Азербайджана на стратегическом маршруте Шелкового пути создало благоприятные условия для дальнейшего развития торговых, экономических, культурных и политических отношений между двумя странами. За последние несколько лет сотрудничество между Азербайджаном и Китаем поднялось до уровня стратегического партнерства, приобрело важные качественные и количественные параметры".

Алиев отметил, что стратегическое положение Азербайджана между Востоком и Западом, Севером и Югом превратило его в важное звено регионального и глобального сотрудничества.

"Азербайджан стал важной составляющей межконтинентальных транспортных и торговых связей", - подчеркнул представитель министерства.