    Через Азербайджан в Китай планируется ежегодно отправлять 1 тыс. блок-поездов

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 11:59
    Через Азербайджан в Китай планируется ежегодно отправлять 1 тыс. блок-поездов

    В среднесрочной перспективе в Китай через Азербайджан ежегодно планируется отправлять 1 000 блок-поездов.

    Как сообщает "Report", об этом начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев  заявил на мероприятии, посвященном 5-летию Европейского железнодорожного экспресс-маршрута и церемонии встречи 237-го поезда (Иу – Баку), следующего по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

    Он отметил, что в этом году планируется отправка 450 блок-поездов в Китай через Азербайджан:

    "В среднесрочной перспективе планируется доведение этого показателя до 1 000 блок-поездов в год. Мы верим, что благодаря взаимным усилиям двух стран эта цифра будет еще больше".      

    По его словам, отношения между Азербайджаном и Китаем имеют исторические корни:  

    "Расположение Азербайджана на стратегическом маршруте Шелкового пути создало благоприятные условия для дальнейшего развития торговых, экономических, культурных и политических отношений между двумя странами.  За последние несколько лет сотрудничество между Азербайджаном и Китаем поднялось до уровня стратегического партнерства, приобрело важные качественные и количественные параметры".

    Алиев отметил, что стратегическое положение Азербайджана между Востоком и Западом, Севером и Югом превратило его в важное звено регионального и глобального сотрудничества.

    "Азербайджан стал важной составляющей межконтинентальных транспортных и торговых связей", - подчеркнул представитель министерства.

    Fariz Əliyev: "Azərbaycan üzərindən Çinə illik 1 000 blok qatar göndəriləcək"
    Fariz Aliyev: 1,000 block trains to be sent to China annually via Azerbaijan

