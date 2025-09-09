İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Fariz Əliyev: "Azərbaycan üzərindən Çinə illik 1 000 blok qatar göndəriləcək"

    İnfrastruktur
    • 09 sentyabr, 2025
    • 11:48
    Fariz Əliyev: Azərbaycan üzərindən Çinə illik 1 000 blok qatar göndəriləcək

    Azərbaycan vasitəsilə Çinə ortamüddətli perspektivdə illik 1 000 blok qatarın göndərilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat siyasəti şöbəsinin müdiri Fariz Əliyev Avropa Dəmiryol Ekspres marşrutunun 5 illiyi və Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan keçən 237-ci qatarın (Yivu-Bakı) qarşılanma mərasimi çərçivəsində keçirilən tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanla Çin arasında əlaqələr tarixi köklərə dayanır: "Azərbaycanın İpək Yolu kimi strateji marşrutun üzərində yerləşməsi iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi, mədəni, siyasi münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə münbit zəmin yaradıb. Son bir neçə ildə Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxıb, mühüm keyfiyyət və kəmiyyət parametrləri qazanıb. Azərbaycanın Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında strateji mövqedə yerləşməsi onun regional, qlobal əməkdaşlığın mühüm həlqəsinə çevirib. Azərbaycan qitələrarası nəqliyyat və ticarət bağlantılarının mühüm tərkib hissəsinə çevrilib".

    F. Əliyev qeyd edib ki, bu il Azərbaycan vasitəsilə Çinə 450 blok qatarın göndərilməsi planlaşdırılır: "Ortamüddətli perspektivdə bu göstəricinin illik 1 000 blok qatara çatdırılması gözlənilir. İnanırıq ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı səylər sayəsində bu rəqəm daha da artacaq".

    Azərbaycan Çin qatar Yivu-Bakı Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu
    Через Азербайджан в Китай планируется ежегодно отправлять 1 тыс. блок-поездов
    Fariz Aliyev: 1,000 block trains to be sent to China annually via Azerbaijan

