Цены на строительство жилых домов в Азербайджане остаются стабильными

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В IV квартале прошлого года цены на строительство в Азербайджане по сравнению с предыдущим кварталом подорожали на 0,3%. Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в IV квартале в строительстве наземных объектов наблюдается подорожание на 0,3%, дорог и мостов - на 0,2%.

В IV квартале цены на строительство жилых домов остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как стоимость строительства объектов социального и производственного назначения подорожала на 0,8%.

Среди зданий социального назначения цены на строительство административных зданий подорожали на 0,4%, общеобразовательных школ - на 0,8%.

Среди объектов производственного назначения стоимость строительства промышленных объектов подорожала на 0,8%.