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    Цены на строительство жилых домов в Азербайджане остаются стабильными

    Стоимость строительства промышленных объектов подорожала на 0,8%

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В IV квартале прошлого года цены на строительство в Азербайджане по сравнению с предыдущим кварталом подорожали на 0,3%. Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в IV квартале в строительстве наземных объектов наблюдается подорожание на 0,3%, дорог и мостов - на 0,2%.

    В IV квартале цены на строительство жилых домов остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как стоимость строительства объектов социального и производственного назначения подорожала на 0,8%.

    Среди зданий социального назначения цены на строительство административных зданий подорожали на 0,4%, общеобразовательных школ - на 0,8%.

    Среди объектов производственного назначения стоимость строительства промышленных объектов подорожала на 0,8%. 

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