Цены на авиабилеты Баку-Киев снижены

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявило о старте специальной акции для рейсов Баку-Киев-Баку.

Как сообщили Report в компании, в рамках акции авиабилеты на рейсы Баку-Киев-Баку будут стоить 309 евро, Киев-Баку-Киев - 409 евро, авиабилеты в один конец - 219 евро и 289 евро соответственно.

Кампания по продажам билетов, стартовавшая сегодня, продолжится до 10 февраля. Авиарейсы будут выполняться с 25 января по 15 марта.

Отметим, что перебронирование и возврат авиабилетов не разрешается. Миле-баллы по данным классам не будут начисляться. Из-за ограниченного количества мест билеты следует бронировать за 10 дней до полета. Максимальный срок пребывания - 1 месяц.