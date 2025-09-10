Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждение
- 10 сентября, 2025
- 19:08
Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Азербайджана обратился к морским перевозчикам с предупреждением о ветреной погоде.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, северо-западный ветер будет наблюдаться в акватории Каспийского моря с 11 по 14 сентября.
В течение этих дней ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, временами - до 25-28 м/с.
Высота волн достигнет 2-3 м, а временами - 3-5 м.
