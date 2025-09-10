Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib
İnfrastruktur
- 10 sentyabr, 2025
- 18:57
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin (RİNN) yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib.
"Report" Agentliyə istinadən xəbər verir ki, xəbərdarlığa əsasən, sentyabrın 11-dən Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunacaq şimal-qərb küləyi sentyabrın 14-ü gündüz saatlarına qədər davam edəcək.
Həmin günlər ərzində şimal-qərb küləyinin 18-23 m/s, arabir 25-28 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir.
Dalğanın hündürlüyünün 2-3 metr, sonrakı inkişafda 3-5 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Son xəbərlər
19:26
"Neftçi" Ramil Şeydayevlə yollarını ayırdığını açıqlayıbFutbol
19:24
İsrail ordusu Yəmənə endirdiyi zərbələrin əsas hədəflərini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:19
HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcəkDigər ölkələr
19:16
Azərbaycanın U-16 millisi Gürcüstan yığmasına qalib gəlibFutbol
19:15
Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdırRegion
19:11
Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi
19:03
Tramp bu gün Polşa Prezidenti ilə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
18:57
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
18:56
Foto