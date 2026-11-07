Центр: Суда на Каспии предупреждены о сильном ветре

Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана предупредил суда о ветреной погоде.

Как сообщили Report в ведомстве, согласно предупреждению, северо-западный и северный ветры, наблюдаемые в акватории Каспийского моря 8 ноября, продолжатся до 9 ноября.

Ожидается, что скорость ветра составит 18-23 м/с, местами 25-30 м/с, а в открытом море усилится до 32 м/с. Прогнозируется, что высота волн достигнет 2,5-3,5 метра, а при дальнейшем развитии - 4-6 метров.