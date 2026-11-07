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    Центр: Суда на Каспии предупреждены о сильном ветре

    Инфраструктура
    • 07 ноября, 2026
    • 13:50
    Центр: Суда на Каспии предупреждены о сильном ветре

    Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана предупредил суда о ветреной погоде.

    Как сообщили Report в ведомстве, согласно предупреждению, северо-западный и северный ветры, наблюдаемые в акватории Каспийского моря 8 ноября, продолжатся до 9 ноября.

    Ожидается, что скорость ветра составит 18-23 м/с, местами 25-30 м/с, а в открытом море усилится до 32 м/с. Прогнозируется, что высота волн достигнет 2,5-3,5 метра, а при дальнейшем развитии - 4-6 метров.

    Государственное агентство морского и портового транспорта Азербайджана Каспийское море
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib
    Center: Ships in Caspian Sea warned of strong winds
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