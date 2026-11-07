Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib
İnfrastruktur
- 07 noyabr, 2026
- 13:30
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Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edir.
Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, xəbərdarlığa əsasən, noyabrın 8-də Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunacaq şimal-qərb və şimal küləyi noyabrın 9-na kimi davam edəcək.
Küləyin sürətinin 18-23 m/s, arabir 25-30 m/s, açıq dənizdə isə 32 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir. Dalğanın hündürlüyünün 2.5-3.5 m, sonrakı inkişafda isə 4-6 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Центр: Суда на Каспии предупреждены о сильном ветре
Center: Ships in Caspian Sea warned of strong winds
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