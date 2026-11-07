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    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    • 07 noyabr, 2026
    • 13:30
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edir.

    Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, xəbərdarlığa əsasən, noyabrın 8-də Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunacaq şimal-qərb və şimal küləyi noyabrın 9-na kimi davam edəcək.

    Küləyin sürətinin 18-23 m/s, arabir 25-30 m/s, açıq dənizdə isə 32 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir. Dalğanın hündürlüyünün 2.5-3.5 m, sonrakı inkişafda isə 4-6 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi
    Центр: Суда на Каспии предупреждены о сильном ветре
    Center: Ships in Caspian Sea warned of strong winds
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