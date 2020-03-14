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Buta Airways приостанавливает полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку

​Buta Airways приостанавливает полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку

В связи с закрытием воздушного сообщения между Грузией и Азербайджаном авиакомпания Buta Airways с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов Баку-Тбилиси-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

На данный момент это решение действительно до 24 марта.

Пассажиры, купившие авиабилеты на указанный выше период, смогут изменить дату или вернуть авиабилеты по месту приобретения без применения штрафных санкций.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 пассажиры могут вернуть или обменять билеты по всем отмененным, а также поменять авиабилеты по всем действующим направлениям. Более подробная информация, а также порядок возврата предоставлены на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/article/news-13032020.

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