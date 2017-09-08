 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Будут изменены тарифы AZAL

    Это связано с началом функционирования новой низкобюджетной авиакомпании
    © Courtesy İmage

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В связи с началом деятельности первой низкобюджетной авиакомпании Азербайджана - Buta Airways, с конца октября ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) внесет ряд изменений в тарифы.

    Как сообщили Report в AZAL, низкобюджетный бренд AZALJET полностью ликвидируется, будут применены новые тарифы, включающие особые скидки, но не предусматривающие перевозку багажа.

    Будут и другие тарифы, о которых компания объявит ближе к концу октября. Отметим, что в новые тарифы AZAL включены перевозка ручной клади (10 кг) и питание на борту самолета (на выбор горячее блюдо, салаты, десерты, все виды холодных и горячих напитков).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi