Будут изменены тарифы AZAL

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В связи с началом деятельности первой низкобюджетной авиакомпании Азербайджана - Buta Airways, с конца октября ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) внесет ряд изменений в тарифы.

Как сообщили Report в AZAL, низкобюджетный бренд AZALJET полностью ликвидируется, будут применены новые тарифы, включающие особые скидки, но не предусматривающие перевозку багажа.

Будут и другие тарифы, о которых компания объявит ближе к концу октября. Отметим, что в новые тарифы AZAL включены перевозка ручной клади (10 кг) и питание на борту самолета (на выбор горячее блюдо, салаты, десерты, все виды холодных и горячих напитков).