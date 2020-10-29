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Будет создана сеть связи на освобожденных от оккупации территориях

Будет создана сеть связи на освобожденных от оккупации территориях ОАО "Азеркосмос" должно представить спутниковые снимки этих территорий, геоинформацию и аналитику различного содержания на основании запросов соответствующих госорганов
Инфраструктура
29 октября 2020 г. 18:22

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусмотрено создание необходимой сети связи, обеспечение связью сотрудников государственных органов (структур).

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об организации временного специального управления на освобожденных территориях.

Согласно документу, эти работы будут проводиться совместно с Министерством транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), а также Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.

ОАО "Азеркосмос" должно представить спутниковые снимки этих территорий, геоинформацию и аналитику различного содержания на основании запросов соответствующих государственных органов (структур).

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə rabitə şəbəkəsi qurulacaq

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