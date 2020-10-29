Будет создана сеть связи на освобожденных от оккупации территориях

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусмотрено создание необходимой сети связи, обеспечение связью сотрудников государственных органов (структур).
Как сообщает Report, это нашло отражение в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об организации временного специального управления на освобожденных территориях.
Согласно документу, эти работы будут проводиться совместно с Министерством транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), а также Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.
ОАО "Азеркосмос" должно представить спутниковые снимки этих территорий, геоинформацию и аналитику различного содержания на основании запросов соответствующих государственных органов (структур).