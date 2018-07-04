БТА: Все обращения из социальных сетей и СМИ регистрируются

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Как сообщалось ранее, примерно с 19:00 3 июля все регулярные маршруты в Баку функционируют в особом режиме".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства (БТА).

По информации, перевозчикам были даны конкретные указания. Кроме того, перевозчикам строго поручено обеспечить бесплатные перевозки пассажиров в период действия особого режима.

"Мы заявляем, что в отношении юридических и физических лиц, не выполняющих указания, избегающих социальной ответственности и преследующих только свои интересы, будут приняты серьезные меры. Все обращения из социальных сетей и средств массовой информации регистрируются, и после нормализации ситуации будут приняты все необходимые меры", - говорится в заявлении.