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    БТА: В настоящее время около всех станций метро наблюдается плотность пассажиров

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Ввиду того, что сейчас час пик, в настоящее время около всех станций метро наблюдается плотность пассажиров".

    Об этом Report сказал руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

    "В отличие от обычных дней пассажирские перевозки совершаются только регулярными маршрутными автобусами, ввиду чего наблюдаются определенные трудности. Несмотря на это,  по поручению Бакинского транспортного агентства, все запасные автобусы подключены к процессу пассажироперевозок.

    Мы просим пассажиров учитывать временные трудности", - сказал он.

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