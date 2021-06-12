БТА: Открыты специальные экспресс-маршруты для перевозки футбольных фанатов

Для перевозки болельщиков во время матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2020 в Баку начали курсировать автобусы по экспресс-линиям X1, X2, P21 и P22, организованные Бакинским транспортным агентством.

Для перевозки болельщиков во время матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2020 в Баку начали курсировать автобусы по экспресс-линиям X1, X2, P21 и P22, организованные Бакинским транспортным агентством.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Ранее прошедшие медицинский осмотр водители также были проинструктированы о безопасности и обязанностях.

Перевозки из пунктов назначения до Бакинского олимпийского стадиона завершатся за 30 минут до начала игры. После игры болельщиков развезут обратно с терминала общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона.

Принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств на дорогах, по которым курсируют экспресс-линии.