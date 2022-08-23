British Airways планирует отменить около 10 тысяч рейсов

Британская авиакомпания British Airways отменит дополнительные рейсы до конца октября и тысячи рейсов зимой.

Британская авиакомпания British Airways отменит дополнительные рейсы до конца октября и тысячи рейсов зимой.

Как передает Report со ссылкой на Sky News , об этом говорится в распространенном заявлении представителя авиаперевозчика.

"Хотя подавляющее большинство наших клиентов совершат поездку, как и запланировано, и мы сохраним ключевые направления осенних каникул середины семестра, нам придется пойти на дальнейшие отмены рейсов до конца октября. В дополнение мы заранее предупреждаем клиентов, которые воспользуются нашими услугами зимой, о некоторых изменениях графика, что будет включать совмещение некоторых наших ближнемагистральных рейсов", - приводит его слова телеканал.

По ее информации, всего до конца марта под сокращение попадут 8% или около 10 тыс. рейсов авиакомпании. В начале августа British Airways приостановила продажу билетов на ближнемагистральные рейсы из лондонского аэропорта Хитроу на неделю из-за нехватки персонала в воздушной гавани. Подобные меры были приняты в связи с тем, что ранее руководство Хитроу ввело ограничения на число пассажиров, которые могут ежедневно пользоваться воздушной гаванью. Аэропорт в настоящее время может обслуживать не более 100 тыс. человек в день.