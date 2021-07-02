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BNA распространило заявление в связи c матчем Дания-Чехия

BNA распространило заявление в связи c матчем Дания-Чехия Согласно транспортному плану, подготовленному в связи с играми чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку, перевозка болельщиков, купивших билеты на матч Дания-Чехия, будет осуществляться по экспресс-маршрутам.
Инфраструктура
2 июля 2021 г. 18:27
BNA распространило заявление в связи c матчем Дания-Чехия

Согласно транспортному плану, подготовленному в связи с играми чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку, перевозка болельщиков, купивших билеты на матч Дания-Чехия, будет осуществляться по экспресс-маршрутам.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

В соответствии с планом, автобусы линии X-1 будут отбывать от кинотеатра "Севиндж" около станции метро "Гара Гараев", а линии Х-2 - от парка Самеда Вургуна около станции метро "28 Мая" (улица Диляры Алиевой). Автобусы отправятся за 3 часа до начала игры и завершат перевозки не позже 30 минут до начала игры. После завершения игры по экспресс-линиям будут осуществляться перевозки в обратном направлении. Чтобы вернуться на автобусе, болельщики должны покинуть стадион в направлении восточных или северных ворот.

Перевозка зарубежных болельщиков также будет осуществляться экспресс-автобусами. Заграничные фанаты будут перевозиться автобусами P21 от Dеniz Mall (улица Халила Рзы Улутюрка) и в обратном направлении. Автобусы экспресс-линии P22 будут запущены от терминала общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона до Белого города и в обратном направлении. Автобусы P21 и P22 предназначены для перевозки иностранных болельщиков.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Nəqliyyat Agentliyi AVRO-2020 ilə bağlı açıqlama yaydı

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