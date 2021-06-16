BNA: Болельщиков на матч Турция-Уэльс будут перевозить экспресс-автобусы

Согласно транспортному плану, подготовленному в связи с играми Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку, перевозка болельщиков, купивших билеты на матч Турция-Уэльс, будет осуществляться по экспресс-маршрутам.

Согласно транспортному плану, подготовленному в связи с играми Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку, перевозка болельщиков, купивших билеты на матч Турция-Уэльс, будет осуществляться по экспресс-маршрутам.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

В соответствии с планом, автобусы линии X-1 будут отбывать от кинотеатра "Севиндж" около станции метро "Гара Гараев", а линии Х-2 - от парка Самеда Вургуна около станции метро "28 мая" (улица Диляры Алиевой). Автобусы отправятся за 3 часа до начала игры и завершат перевозки не позже 30 минут до начала игры. Поскольку 16 июня игра начнется в 20:00, в этот день перевозки стартуют в 17:00. После завершения игры по экспресс-линиям будут осуществляться перевозки в обратном направлении. Количество автобусов на обеих линиях будет регулироваться в соответствии со спросом. В случае необходимости будут привлечены резервные автобусы. Перевозки выполняются бесплатно.

Перевозка зарубежных болельщиков также будет осуществляться экспресс-автобусами. Заграничные фанаты Уэльса будут перевозиться автобусами P21 от Dеniz Mall (улица Халил Рза Улутюрк) и в обратном направлении.

Болельщиков турецкой команды будут перевозить автобусы экспресс-линии P22. Автобусы запущены от терминала общественного транспорта Бакинского Олимпийского стадиона до Белого города и в обратном направлении.

Автобусы P21 и P22 предназначены только для перевозки болельщиков из-за рубежа.