BNA распространила информацию в связи с пробками

На большинстве улиц и проспектов Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).
В сообщении также отмечается, что из-за этого возникли трудности в движении автобусов по регулярным и экспресс-линиям на всех направлениях. Задержки наблюдаются на следующих улицах и проспектах:
Проспект Гейдара Алиева в обоих направлениях
Улица Ага Нейматуллы
Улица академика Гасана Алиева
Улица Кероглу Рагимова
Улица Тебриз
Проспект Зия Буниятова
Пересечение проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова
Тбилисский проспект
“Мы просим водителей частных автомобилей с пониманием отнестись к преимуществам движения автобусов", - говорится в заявлении ведомства.