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BNA распространила информацию в связи с пробками

BNA распространила информацию в связи с пробками В сообщении также отмечается, что из-за этого возникли трудности в движении автобусов по регулярным и экспресс-линиям на всех направлениях
Инфраструктура
11 декабря 2020 г. 17:17
BNA распространила информацию в связи с пробками

На большинстве улиц и проспектов Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

В сообщении также отмечается, что из-за этого возникли трудности в движении автобусов по регулярным и экспресс-линиям на всех направлениях. Задержки наблюдаются на следующих улицах и проспектах:

Проспект Гейдара Алиева в обоих направлениях

Улица Ага Нейматуллы

Улица академика Гасана Алиева

Улица Кероглу Рагимова

Улица Тебриз

Проспект Зия Буниятова

Пересечение проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова

Тбилисский проспект

“Мы просим водителей частных автомобилей с пониманием отнестись к преимуществам движения автобусов", - говорится в заявлении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Nəqliyyat Agentliyi tıxacla bağlı məlumat yayıb

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