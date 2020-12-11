BNA распространила информацию в связи с пробками

BNA распространила информацию в связи с пробками

В сообщении также отмечается, что из-за этого возникли трудности в движении автобусов по регулярным и экспресс-линиям на всех направлениях

https://static.report.az/photo/84ff2e73-04df-31b1-8d97-6e86d06f5843.jpg https://static.report.az/photo/84ff2e73-04df-31b1-8d97-6e86d06f5843.jpg

На большинстве улиц и проспектов Баку наблюдается плотное движение транспортных средств. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA). В сообщении также отмечается, что из-за этого возникли трудности в движении автобусов по регулярным и экспресс-линиям на всех направлениях. Задержки наблюдаются на следующих улицах и проспектах: Проспект Гейдара Алиева в обоих направлениях Улица Ага Нейматуллы Улица академика Гасана Алиева Улица Кероглу Рагимова Улица Тебриз Проспект Зия Буниятова Пересечение проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова Тбилисский проспект “Мы просим водителей частных автомобилей с пониманием отнестись к преимуществам движения автобусов", - говорится в заявлении ведомства. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Bakı Nəqliyyat Agentliyi tıxacla bağlı məlumat yayıb