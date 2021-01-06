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BNA: Плата за проезд в пассажирских автобусах повышаться не будет

BNA: Плата за проезд в пассажирских автобусах повышаться не будет Бакинское транспортное агентство (BNA) прокомментировало возможность повышения платы за проезд в пассажирских автобусах после повышения цен на топливо по решению Тарифного совета.
Инфраструктура
6 января 2021 г. 17:12
BNA: Плата за проезд в пассажирских автобусах повышаться не будет

Бакинское транспортное агентство (BNA) прокомментировало возможность повышения платы за проезд в пассажирских автобусах после повышения цен на топливо по решению Тарифного совета.

Об этом на запрос Report ответил пресс-секретарь агентства Маис Агаев.

"BNA как орган, осуществляющий государственный контроль в сфере регулярных пассажирских перевозок в столице, не обращался в Тарифный совет по поводу повышения платы за проезд, и этот вопрос в настоящее время не стоит на повестке дня. В настоящее время основное внимание уделяется повышению качества услуг общественного транспорта, предоставляемых гражданам, обеспечению их комфорта”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке BNA və DANX: Sərnişin avtobuslarında gediş haqqı artımı gündəmdə deyil
Версия на английском языке BTA: Commuters will see no change to their bus fares

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