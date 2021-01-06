BNA: Плата за проезд в пассажирских автобусах повышаться не будет

Бакинское транспортное агентство (BNA) прокомментировало возможность повышения платы за проезд в пассажирских автобусах после повышения цен на топливо по решению Тарифного совета.

Бакинское транспортное агентство (BNA) прокомментировало возможность повышения платы за проезд в пассажирских автобусах после повышения цен на топливо по решению Тарифного совета.

Об этом на запрос Report ответил пресс-секретарь агентства Маис Агаев.

"BNA как орган, осуществляющий государственный контроль в сфере регулярных пассажирских перевозок в столице, не обращался в Тарифный совет по поводу повышения платы за проезд, и этот вопрос в настоящее время не стоит на повестке дня. В настоящее время основное внимание уделяется повышению качества услуг общественного транспорта, предоставляемых гражданам, обеспечению их комфорта”, - отметил он.