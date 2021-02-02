Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

"Мы посчитали целесообразным предложить Правительству Азербайджана казахстанский опыт создания систем Smart City"

"Мы посчитали целесообразным предложить Правительству Азербайджана казахстанский опыт создания систем Smart City- Умный город"

Интервью Report с казахстанским предпринимателем Куанышем Калижановым.

- На протяжении последних двух лет Вы ведете бизнес-проект в Азербайджане. Не могли бы Вы рассказать о своем опыте налаживания бизнеса в нашей стране? Как Вы можете оценить условия ведения бизнеса в Азербайджане? Какие трудности в бизнесе возникали у Вас за это время?

-Да, действительно, довольно продолжительное время я нахожусь в Баку в рамках реализации проекта монтажа лифтов немецкого концерна "Thyssenkrupp elevator". Мы выполняем проект для крупной строительной компании.

Строительные проекты, подобные нашему, являются драйвером для развития местного рынка авторитетных и признанных в мире брендов качественного инструмента и парка строительной техники.

Нам приходится работать в условиях многозадачности, мультивекторности, когда мы являемся азербайджанским филиалом немецкого концерна в лице его российского подразделения, работающим с турецкой компанией над азербайджанским проектом.

В этих условиях необходимо правильно сочетать особенности местного таможенного, налогового права, системы бухгалтерского учета и отчетности с требованиями и стандартами своей головной компании и компании заказчика.

Иногда унификация строительных чертежей, строительных норм и параметров требует усилий и времени, и нам приходится менять технологии монтажа буквально на ходу. В этом есть большая заслуга и помощь азербайджанских специалистов. Монтажники полностью местный персонал, ребята трудолюбивые и добросовестные.

В целом, зарегистрировать бизнес в Азербайджане не представляет сложностей. По рейтингу «Doing Business», составленного по отчетам Всемирного банка, Азербайджан находится в первой десятке стран после Грузии и Узбекистана.

Меня также порадовала система предоставления государственных услуг через ASAN, наличие автоматизации разрешений и смс-разрешений в условиях карантина.

- Как Вы оцениваете нынешнее состояние торгово-экономических отношений между Казахстаном и Азербайджаном? Что, на Ваш взгляд, необходимо для развития наших торговых связей?

- Во-первых, 200 миллионов долларов оборота в последние годы для наших стран это немного, учитывая потенциальные возможности. Внешнеторговый оборот может быть доведен до одного миллиарда и это реально.

Во-вторых, бизнес-сообщества наших стран слабо осведомлены о возможностях друг друга. Надеюсь, что открытые в Казахстане и Азербайджане Торговые дома сумеют реализовать свои планы по сближению предпринимателей наших стран.

В-третьих, обязательства Казахстана в рамках Таможенного союза не должны ограничивать свободу торговли и инвестиций в Азербайджан.

В-четвертых, существует дисбаланс во взаимной торговле, причем, значительная доля оборота (около 80%) составляет экспорт казахстанской пшеницы, нефтепродуктов, некоторых видов нефтегазового машиностроения; экспорт Азербайджана в Казахстан – 20-40 миллионов долларов США (10-20 %).

В-пятых, помимо торговли, интересно оценивать проекты с участием казахстанских компаний в Азербайджане и азербайджанских компаний в Казахстане.

Нам необходимо ломать устаревшие и отжившие стереотипы. Мы, казахстанцы, должны четко понимать, что сейчас азербайджанские строители умеют хорошо строить, причем в зонах с высокой сейсмической активностью. К примеру, в Нур-Султане компанией "Caspian Service" по азербайджанским проектам построено несколько жилых комплексов. В моей родной Актюбинской области в строительстве дорог принимает участие известная азербайджанская компания "AzVirt". О том, что в Азербайджане собирают беспилотные летательные аппараты теперь известно всем.

Азербайджан – это уникальная страна с девятью климатическими зонами, позволяющими выращивать экзотические для Казахстана фрукты и овощи.

Можно продолжать до бесконечности рассказывать о возможностях азербайджанской промышленности и индустрии.

Казахстан, в свою очередь, имеет давние традиции тяжелого и нефтяного машиностроения, животноводства, овцеводства, химической промышленности и прочие ниши, об уникальности которых азербайджанцы недостаточно хорошо знают.

Чтобы мы могли взаимно дополнять обогащать друг друга, нам нужно интенсивно знакомиться, чаще ездить к друг другу, необходима гармонизация налогового, таможенного законодательств, страховой, пенсионной систем, унификация стандартов и регламентов. Необходима работа по устранению административных и прочих барьеров между нашими странами.

- Как Вы знаете, прошедший год для Азербайджана стал историческим – страна восстановила долгожданную справедливость и территориальную целостность. Сегодня на освобожденных территориях уже начаты восстановительные работы. Являясь представителем казахстанского бизнеса, заинтересованы ли Вы участвовать в восстановлении Карабаха и что Вы можете сегодня предложить?

- Я рад поздравить народ Азербайджана с победой и освобождением своих земель! Сочувствую семьям погибших шехидов. Мне довелось быть свидетелем исторических событий. Все происходило у меня на глазах. 27 сентября началась освободительная война. 8 ноября освобождена Шуша. 10 ноября в 4 часа утра весь Баку ликовал: Победа! 10 декабря - парад Победы.

Просматривая видеоматериалы с освобожденных территорий, я подумал о том, какой громадный объем работ предстоит Азербайджану, чтобы восстановить эти земли. Понятно, что мы, братские народы, не должны были оставаться в стороне.

С моей стороны было направлено письмо в Посольство Казахстана в Азербайджане с предложениями по участию моей компании в содружестве с казахстанскими партнерскими компаниями в работах по восстановлению освобожденных территорий.

Нужно быть реалистами: близость Турции к освобожденным территориям Азербайджана и ее компетенции в области строительства являются неоспоримыми аргументами.

Поэтому мы должны опираться на собственные прочные компетенции и опыт в тех областях, в которых мы серьезно продвинулись: цифровизация отраслей экономики, в том числе, на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли, геоинформационные технологии, технологии в области возобновляемых источников энергии.

Кроме того, я подробно рассказал о конкурентных возможностях казахстанского бизнеса в сфере информационных технологий, безопасности и концепции Smart City.

Кстати, именно эти поручения озвучил 26 января этого года Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев новому Министру транспорта, связи и высоких технологий Рашаду Набиеву: "…Города и села на освобожденных территориях необходимо создавать на основе концепции "smart-city", "smart-village", то есть, "умный город", "умное село".

В данной нише мы сможем быть конкурентоспособными и востребованными. Мы хорошо понимаем, что на начальном этапе очень важно применение технологий и цифровых решений, которые позволят создать методологическую основу для инженерных и проектных работ.

В Казахстане имеется очень авторитетная школа проектировщиков, инженеров в области проектирования и строительства гидротехнических, энергетических и гражданских сооружений в условиях зон сейсмичности. Кроме того, наработан опыт цифровых решений по созданию Smart City, геосканированию, созданию базы инженерных коммуникаций и их мониторинга.

В этой связи, мы посчитали целесообразным предложить Правительству Азербайджана ознакомиться и принять к сведению казахстанский опыт создания систем Smart City – Умный город.

В данном контексте мы просим рассмотреть и внести в проект социально-экономической концепции восстановления освобожденных от оккупации территорий наши предложения в области создания Smart City – Умный город.

Предложения соответствуют программе начального этапа концепции обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию территорий и включают решение вопросов управления и безопасности инфраструктуры.

Учитывая предстоящие мероприятия по развитию города Шуша, мы предложили бы рассмотреть наш опыт проектирования в области систем безопасности города и стратегических объектов.

Данная концепция включает в себя комплексную систему оперативного управления городом и регионом на основе интеллектуального видеонаблюдения и реагирования.

Важным инструментом мониторинга безопасности страны является Комплексная система мониторинга качества воздуха, воды и почвы. Система позволяет в онлайн режиме с ежечасным обновлением формировать карту загрязнения (заражения) окружающей среды страны и региона.

Центр оперативного управления имеет возможность постоянного мониторинга и реагирования на латентные техногенные и террористические угрозы.

Другое важное направление – это создание системы Geoportal или цифровой карты города, которая включала бы все подземные, наземные и надземные коммуникации и инфраструктуру. Это позволило бы с самого начала восстановительных изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ формировать цифровой паспорт каждого объекта и цифровую карту города в целом.

На следующем этапе это составление 3D-проекта города. В состав концепции Smart City – Умный город входят блоки транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, обращения граждан, организация медицинского обслуживания, цифровое приложение захоронений, мониторинг городского транспортного хозяйства, туризм, образование и прочее.

Все в совокупности предоставляет огромные возможности для управления городом и безопасностью его жителей. Мы готовы общаться с экспертным сообществом для выработки полезных решений.

Помимо всего вышесказанного, хотел бы поделиться своими наблюдениями, которые мне кажутся интересными. Путешествуя по стране, я стараюсь оценивать потенциал тех мест, в которых я бываю.

Туризм в Азербайджане может стать значительным источником занятости населения и отдельной индустрией. Мы мало знакомы с уникальными возможностями природных и исторических парков. Здесь есть ресурсы в цифровизации туризма, визуализации маршрутов и достопримечательностей.

Когда я посетил Шемахинскую астрофизическую обсерваторию, погода и время суток не позволила наблюдать звезды в телескоп. Таких туристов, как я, сюда приезжает очень много. Здесь сам Насреддин Туси велел бы поставить планетарий с использованием собственной базы данных.

Кстати, несмотря на модернизацию телескопов, которые уже являются историческими, мы могли бы совместно выработать программу модернизации обсерватории от цифровизации съемок до оборудования уникального планетария.

В Казахстане я руководил развлекательным комплексом, включающим в себя Океанариум, Джунгли и другие направления. Кстати, Океанариум в Нур-Султане уникален тем, что это самый удаленный от моря подобный объект.

Естественно, меня интересовал вопрос, есть ли в Баку, в морском городе, Океанариум? Ведь, огромной статьей расходов для нас в степи, являлось приготовление морской воды, для чего мы закупали десятки тонн морской соли.

В Баку для приготовления морской воды требуется всего лишь ее очистка. Насколько мне известно, проект Океанариум реализован в Москве в Красногорске компанией Crocus Group. Судя по сайту, отличный проект, инвесторы многого добились, а главное – я вижу, как этот проект может развиваться дальше в новой реальности в ритейле, когда на первый план выходит формат развлечений "entertainment".

Городское хозяйство Баку - очень сложный организм, включающий в себя транспортные коммуникации и механизмы, включая метрополитен и лифтовое хозяйство.

Огромное значение имеет цифровизация системы мониторинга оборудования, которое работает в интенсивном режиме и подвержено износу. Необходимо от реагирования на ремонтные сигналы переходить к упреждению износа и поломок механизмов и оборудования.

А для этого нам нужна цифровая история каждого механизма от его производства до даты последней замены масла с максимальной детализацией.

Такая история должна быть трансформирована из бумажного носителя заказ-нарядов в планшет и смартфон от механика до первого руководителя.

Настоящий хозяин умного города или умного села будет в своем планшете иметь все коммуникации, 3D-проект города, доступ к любой видеокамере с видеоаналитикой.

Хозяин города должен моментально получать информацию о рисках и угрозах и оперативно на них реагировать.

Одним словом, тема цифровизации увлекательна и бесконечна, поэтому в этом интервью я ограничусь вышесказанным.