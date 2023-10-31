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Белоусов и Мустафаев в Москве обсудили проект развития МТК "Север-Юг"

Белоусов и Мустафаев в Москве обсудили проект развития МТК "Север-Юг" Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в рамках его рабочего визита в РФ.
Инфраструктура
31 октября 2023 г. 17:05
Белоусов и Мустафаев в Москве обсудили проект развития МТК Север-Юг

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в рамках его рабочего визита в РФ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы развития железнодорожного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", - сказано в сообщении.

Отметим, что Белоусов 9 октября побывал в Баку с рабочим визитом. Ш.Мустафаев обсудил с ним реализацию данного проекта, а также другие актуальные вопросы.

МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

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Версия на английском языке Azerbaijan and Russia mull development of North-South corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya “Şimal-Cənub” dəhlizinin inkişafını müzakirə edib

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