Белоусов и Мустафаев в Москве обсудили проект развития МТК "Север-Юг"

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в рамках его рабочего визита в РФ.

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в рамках его рабочего визита в РФ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы развития железнодорожного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", - сказано в сообщении.

Отметим, что Белоусов 9 октября побывал в Баку с рабочим визитом. Ш.Мустафаев обсудил с ним реализацию данного проекта, а также другие актуальные вопросы.

МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).