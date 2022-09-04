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Беларусь запустила новый проект скоростного поезда по маршруту с РФ и Азербайджаном

Беларусь запустила новый проект скоростного поезда по маршруту с РФ и Азербайджаном Запущен новый проект скоростного поезда по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан.
Инфраструктура
4 сентября 2022 г. 01:49
Беларусь запустила новый проект скоростного поезда по маршруту с РФ и Азербайджаном

Запущен новый проект скоростного поезда по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя государственного объединения "Белорусская железная дорога" Петр Дулуб.

Он отметил, что в рамках международного транспортного коридора Север-Юг есть маршруты в Иран и Индию.

Петр Дулуб подчеркнул приоритетность работы "Белорусской железной дороги" по альтернативным транспортно-логистическим цепочкам доставки внешнеторговых грузов. Он отметил, что увеличиваются объемы отгрузок в страны Азии, а также в страны дальнего зарубежья. БЖД активно работает с Россией, в том числе используя ее портовые мощности.

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Версия на азербайджанском языке Belarus Rusiya və Azərbaycanla marşrut üzrə yeni sürətli qatar layihəsinə start verib

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