Беларусь запустила новый проект скоростного поезда по маршруту с РФ и Азербайджаном

Запущен новый проект скоростного поезда по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан.

Запущен новый проект скоростного поезда по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя государственного объединения "Белорусская железная дорога" Петр Дулуб.

Он отметил, что в рамках международного транспортного коридора Север-Юг есть маршруты в Иран и Индию.

Петр Дулуб подчеркнул приоритетность работы "Белорусской железной дороги" по альтернативным транспортно-логистическим цепочкам доставки внешнеторговых грузов. Он отметил, что увеличиваются объемы отгрузок в страны Азии, а также в страны дальнего зарубежья. БЖД активно работает с Россией, в том числе используя ее портовые мощности.