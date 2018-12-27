Посол: Беларусь планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Азербайджаном

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Беларусь проявляет интерес к проекту «Север-Юг» и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

"Беларусь нацелена на создание железнодорожного маршрута Минск-Баку. Азербайджан привлекает Беларусь по причине членства в инфраструктурных проектах «Север-Юг», Великий Шелковый путь", - заявил Г.Ахрамович.

По его словам, в текущем году грузопоток между Азербайджаном и Беларусью составит 400 тысяч тонн.

Посол напомнил, что в Алятах находится мощнейший логистический центр, возможностями которого Беларусь может воспользоваться для осуществления поставок своих грузов в Грузию, в Турцию по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Г.Ахрамович отметил, что существует потребность в налаживании регулярного железнодорожного сообщения между Баку и Минском. "К примеру, два раза в неделю при наличии быстрого маршрута с 50-60 вагонами", - сказал он.

По его словам, Беларусь также может быть интересна Азербайджану, так как является, как и Азербайджан, транзитной страной, участвующей в ряде транспортных проектов.

"Реализация подобных планов послужит развитию сферы услуг в Азербайджане. У Азербайджана и Беларуси есть большой потенциал в создании крупнейших логистических центров", - подчеркнул дипломат.