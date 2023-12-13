Заместитель спецпредставителя президента рассказал о ходе восстановительных работ в Агдаме

Строительство автодороги Агдам-Физули планируется завершить в 2024 году.

Строительство автодороги Агдам-Физули планируется завершить в 2024 году, в то же время строительство дороги Барда-Агдам находится на стадии завершения.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель спецпредставителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев на панельной дискуссии "Великое возвращение: новые экономические реалии и меняющиеся требования рынка труда" в Баку.

"ОАО "Азерэнержи" уже сдало в эксплуатацию на этой территории 2 подстанции. К концу 2026 года в Агдаме в соответствии с I Государственной программой по "Великому возвращению" будут построены и заселены пять жилых кварталов и 12 сел. В Агдаме также восстанавливаются историко-культурные памятники, проектируются центральный парк и лесопарки, строительные работы начнутся в ближайшее время", - сказал он.

Гаджиев напомнил, что Агдам и раньше был известен как промышленный город: "Сейчас же в Агдаме действует промышленный парк. Резиденты начали строительство заводов и фабрик. Открытие части из них состоится в следующем году".

Отметим, панельная дискуссия "Великое возвращение: новые экономические реалии и меняющиеся требования рынка труда" организована в рамках конференции " Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего".