Компания BakuBus закупает электробусы для освобожденных территорий Азербайджана на сумму 16,676 млн манатов.

Как сообщает Report, компания осуществила прямую закупку.

Автобусы будут закуплены у Azerbaijan Energy Automotive Factory – резидента Сумгайытского промпарка, находящегося в управлении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики.

Azerbaijan Energy Automotive Factory занимается сборкой китайских автобусов марки BYD и производит 12-метровые автобусы модели K9UD с использованием передовых технологий. Годовая производственная мощность предприятия составляет 500 автобусов.

Первоначально электробусы будут выпускаться для удовлетворения внутреннего спроса, а на следующем этапе планируется экспорт.