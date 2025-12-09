BakuBus закупает электробусы для освобожденных территорий
Инфраструктура
- 09 декабря, 2025
- 17:07
Компания BakuBus закупает электробусы для освобожденных территорий Азербайджана на сумму 16,676 млн манатов.
Как сообщает Report, компания осуществила прямую закупку.
Автобусы будут закуплены у Azerbaijan Energy Automotive Factory – резидента Сумгайытского промпарка, находящегося в управлении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики.
Azerbaijan Energy Automotive Factory занимается сборкой китайских автобусов марки BYD и производит 12-метровые автобусы модели K9UD с использованием передовых технологий. Годовая производственная мощность предприятия составляет 500 автобусов.
Первоначально электробусы будут выпускаться для удовлетворения внутреннего спроса, а на следующем этапе планируется экспорт.
Последние новости
17:38
Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%Это интересно
17:33
Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасностиИКТ
17:28
В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картамиФинансы
17:25
В Баку скончался один из пострадавших при взрыве - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
17:21
Фото
Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных ученийАрмия
17:21
В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военныхДругие страны
17:18
Фото
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничестваKультурная политика
17:15
AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиацииИнфраструктура
17:07