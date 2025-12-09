"BakuBus" işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün elektrikli avtobuslar alır

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "BakuBus" MMC işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün 16,676 milyon manatlıq elektrik mühərrikli avtobuslar alır.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı şirkət birbaşa satınalma həyata keçirib.

    Satınalmanın şərtlərinə əsasən, avtobuslar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarə etdiyi Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti - Çinin BYD markalı avtrobuslarının yığımı ilə məşğul olan "Azerbaijan Energy Automotive Factory" MMC-dən alınacaq.

    "Azerbaijan Energy Automotive Factory"yə rezident statusu bu ilin martında Çinin BYD şirkəti ilə Azərbaycanda elektrik avtobus istehsalının lokallaşdırılmasına dair imzalanmış müqavilə çərçivəsində verilib. Şirkət qabaqcıl texnologiyadan istifadə etməklə, 12 metr uzunluğunda "K9UD" model avtobuslar istehsal edir. Müəssisənin illik istehsal gücü 500 ədəd avtobus təşkil edir.

    İstehsal ediləcək elektrik mühərrikli avtobuslar ilkin mərhələdə daxili tələbatın ödənilməsinə yönəldiləcək, növbəti mərhələdə isə ixracı nəzərdə tutulur.

