​Баку получит новые московские поезда

4 июня состоится мероприятие, посвященное торжественной отправке первых составов обновленных вагонов метро в Бакинский метрополитен. Об этом российскому корреспонденту информагентства Репорт заявила пресс-служба АО «Трансмашхолдинг».

В церемонии примут участие Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики Полад Бюльбюль оглы, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, заместитель генерального директора по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг» А. Васильев и генеральный директор АО «Метровагонмаш» Б.Ю. Богатырев.

В конце января т.г. был подписан договор о поставке в столицу Азербайджана 30 метровагонов модели 81-765.Б/766.Б. Поезда этой серии успешно эксплуатируются в метрополитене г. Баку с 2017 года. До конца 2019 года для бакинского метро будут построены шесть поездов.

По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, поезда имеют расширенные дверные проемы. Обеспечивается сквозной проход через весь состав. В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащаются системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов. Специально для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, видоизменен дизайн фар, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

Игбал Рустамов