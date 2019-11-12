Азербайджан может присоединиться к соглашению стран ШОС о создании условий для международных автоперевозок

© ШОС https://report.az/storage/news/7bc218cf778e80b7ee2e14619c27fbc2/b2df71d3-c2ee-4e7b-b9c9-633b1a978a65_292.jpg

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев обсудил расширение сотрудничества с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым на полях II Китайской международной выставки импорта, сообщает Report со ссылкой на сайт ШОС.

В ходе встречи генсек ШОС обратил внимание на необходимость активизации взаимодействии между организацией и Азербайджаном в таких направлениях, как борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, развитие торгово-экономических и культурных отношений, транспортных коммуникаций, цифровизации и электронной торговли, а также продвижения туризма.

В.Норов также отметил, что государства-члены ШОС изучают вопрос о присоединении наблюдателей и партнеров по диалогу к договоренностям и соглашениям организации.

Отмечается, что Азербайджан уже сегодня может начать работу по присоединению к соглашению между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, к которому уже присоединилась Беларусь — страна-наблюдатель при ШОС.

Наряду с этим генсек в целях распространения опыта ШОС по работе с молодежью предложил университетам Азербайджана проводить среди своих студентов игру "Модель ШОС".

В свою очередь азербайджанский вице-премьер особо отметил позитивно развивающиеся взаимоотношения между Азербайджаном и ШОС.

По его словам, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем продвижении сотрудничества с организацией и будет вносить свой вклад по всем направлениям взаимодействия, представляющим взаимный интерес. Ш.Мустафаев высоко оценил тесное сотрудничество в политической сфере, а также в реализации различных культурных проектов.