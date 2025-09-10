ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора

    • 10 сентября, 2025
    • 18:43
    Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с высокопоставленным чиновником Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэном Ханраханом.

    Как сообщили Report в Министерстве, стороны обсудили сотрудничество Баку и Вашингтона по открытию Зангезурского коридора.

    На встрече также состоялся обмен мнениями о работе, которая будет проведена на основе документов, подписанных 8 августа в Вашингтоне, а также о перспективах сотрудничества между странами в сферах транспорта, транзита, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и других.

    Также был рассмотрен вопрос увеличения потенциала Среднего коридора.

