Azərbaycan ABŞ ilə Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində əməkdaşlığı müzakirə edib
İnfrastruktur
- 10 sentyabr, 2025
- 18:29
Azərbaycan və ABŞ arasında Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması istiqamətində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.
Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu müzakirələr nazir Rəşad Nəbiyev və ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya Məsələləri Bürosunun yüksək vəzifəli rəsmisi Brenden Hanrahan ilə keçirilən görüşdə aparılıb.
Görüşdə 8 avqust tarixində Vaşinqtonda imzalanmış sənədlər əsasında görüləcək işlər, eləcə də ölkələr arasında nəqliyyat, tranzit, süni intellekt, rəqəmsal infrastruktur, kibertəhlükəsizlik və digər sahələrdə əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Həmçinin Orta Dəhlizin potensialının artırılması da nəzərdən keçirilib.
Son xəbərlər
19:26
"Neftçi" Ramil Şeydayevlə yollarını ayırdığını açıqlayıbFutbol
19:24
İsrail ordusu Yəmənə endirdiyi zərbələrin əsas hədəflərini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:19
HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcəkDigər ölkələr
19:16
Azərbaycanın U-16 millisi Gürcüstan yığmasına qalib gəlibFutbol
19:15
Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdırRegion
19:11
Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi
19:03
Tramp bu gün Polşa Prezidenti ilə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
18:57
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
18:56
Foto