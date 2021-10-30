О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бактрансагентство: В скором времени пассажиры смогут отслеживать движение автобусов

Бактрансагентство: В скором времени пассажиры смогут отслеживать движение автобусов Продолжается интеграция регулярных маршрутных линий в Единый диспетчерский центр. В настоящее время, наряду с автобусами Baku Bus, можно отслеживать график движения маршрутных линий частных перевозчиков.
Инфраструктура
30 октября 2021 г. 17:57
Бактрансагентство: В скором времени пассажиры смогут отслеживать движение автобусов

Продолжается интеграция регулярных маршрутных линий в Единый диспетчерский центр. В настоящее время, наряду с автобусами Baku Bus, можно отслеживать график движения маршрутных линий частных перевозчиков.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, одна из основных целей агентства в том, чтобы можно было обмениваться с пассажирами информацией о ежедневном графике движения регулярных маршрутных линий: "С помощью различных инструментов, мобильных приложений, интернет-порталов, информационных табло на остановках будем делиться с нашими пассажирами графиком движения регулярных маршрутных линий. Реализация проекта запланирована на ближайшее время".

M.Агаев отметил, что интегрированные в систему оплаты BakıKart маршрутные линии будут подключены к Единому диспетчерскому центру: "После интеграции в Единый диспетчерский центр мы получим информацию о количестве автобусов, вышедших на линию, графике движения этих автобусов в режиме реального времени, с каким интервалом, с какой скоростью они движутся, обо всех передвижениях автобусов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BNA: "Sərnişinlər avtobusların hərəkətini izləyəcəklər "

Экслюзивные новости

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi