Бакпорт подписал соглашение о расширении грузоперевозок из Европы в Центральную Азию и Китай

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) подписал соглашение с австрийской ÖBB Rail Cargo Group и нидерландской Cabooter Group об усилении и расширении грузовых перевозок из Европы в Центральную Азию и Китай посредством Транскаспийского международного транспортного маршрута (Middle Corridor – Средний коридор).

Как сообщили Report в организации, в церемонии подписания приняли участие федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Рейхард и посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов. В соответствии с соглашением, стороны будут продвигать Средний коридор в Европе и укреплять связи между европейскими грузоперевозчиками и логистическими центрами.

Австрийский министр заявил, что подписанное сегодня соглашение является новой стратегической инициативой по расширению ÖBB Rail Cargo Group в направлении Центральной Азии и Китая: "Бакинский порт будет играть ключевую роль в развитии этой инициативы. Мы ожидаем, что этот маршрут будет очень эффективным с точки зрения сроков доставки и объема грузоперевозок".

Гендиректор БММТП Талех Зиядов отметил, что соглашение с новым партнером - австрийской ÖBB Rail Cargo Group является одним из важнейших этапов в расширении транспортного коридора с запада на восток – от нидерландского транспортного хаба Венло и Германии до Турции (Стамбул), Азербайджана (Баку), Центральной Азии и далее в Китай.

Бакинский порт, расположенный в самом сердце Евразийского континента, является мостом между ЕС, Центральной Азией и Китаем. За последние 10 лет экспорт из стран ЕС в Китай вырос втрое, что делает Китай вторым по величине торговым партнером ЕС и создает широкие возможности для Бакинского порта и Среднего коридора, а также ÖBB Rail Cargo Group и Cabooter Group.

OBB Rail Cargo Group - одна из ведущих европейских железнодорожных логистических компаний с персоналом 8500 человек и годовым оборотом 2,3 миллиарда евро. Она управляет большой логистической сетью по всей стране и за ее пределами имеет множество филиалов в Европе.