Бакметрополитен ведет переговоры о приобретении более современных поездов
Инфраструктура
- 07 ноября, 2025
- 11:31
ЗАО "Бакинский метрополитен" начало переговоры с зарубежными компаниями о приобретении более современных поездов.
Как сообщает Report, об этом заявил главный инженер Департамента по работе с депо акционерного общества Айдын Бекиров.
По его словам, речь идет о чешской "Шкода", швейцарской "Штадлер" и ряде китайских компаний, работающих в этой сфере.
"Эти вагоны будут отличаться от нынешних по дизайну и системе управления. После переговоров будет достигнута договоренность с одной из этих компаний для закупки поездов. До 2030 года в Азербайджан будет доставлено еще 120 вагонов, и в целом на линию будет выпущено 300 новых вагонов", - отметил представитель метро.
