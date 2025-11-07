Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Бакметрополитен ведет переговоры о приобретении более современных поездов

    Инфраструктура
    • 07 ноября, 2025
    • 11:31
    Бакметрополитен ведет переговоры о приобретении более современных поездов

    ЗАО "Бакинский метрополитен" начало переговоры с зарубежными компаниями о приобретении более современных поездов.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный инженер Департамента по работе с депо акционерного общества Айдын Бекиров.

    По его словам, речь идет о чешской "Шкода", швейцарской "Штадлер" и ряде китайских компаний, работающих в этой сфере.

    "Эти вагоны будут отличаться от нынешних по дизайну и системе управления. После переговоров будет достигнута договоренность с одной из этих компаний для закупки поездов. До 2030 года в Азербайджан будет доставлено еще 120 вагонов, и в целом на линию будет выпущено 300 новых вагонов", - отметил представитель метро.

