    İnfrastruktur
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:02
    Bakı metrosu daha müasir qatarlar almaq üçün xarici şirkətlərlə danışıqlar aparır

    "Bakı Metropoliteni" QSC daha müasir qatarların alınması ilə bağlı xarici şirkətlərlə danışıqlara başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu səhmdar cəmiyyətinin Depolar üzrə İş Departamentinin baş mühəndisi Aydın Bəkirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, söhbət Çexiyanın "Şkoda", İsveçrənin "Ştaddler" və Çinin bu sahədə fəaliyyət göstərən bir sıra şirkətlərindən gedir.

    "Həmin vaqonlar dizayn və idarəetmə sistemi baxımından hazırkı vaqonlardan fəqlənəcək. Danışıqlardan sonra həmin şirkətlərdən biri ilə razılıq əldə ediləcək və qatarlar alınacaq. 2030-cu ilə qədər daha 120 vaqon Azərbaycana gətiriləcək və bununla da ümumilildə 300 yeni vaqon xəttə buraxılmış olacaq", - deyə metro rəsmisi qeyd edib.

    Bakı metrosu yeni vaqonlar Aydın Bəkirov

