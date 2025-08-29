Бакметрополитен: Вагоны с истекшим сроком эксплуатации будут выведены из линии

Бакметрополитен в ближайшее время выведет с линии старые вагоны с истекающим сроком эксплуатации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский Метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, срок эксплуатации действующих вагонов парка составляет 31 год: "Вагоны своевременно проходят техосмотр и обслуживание, поддерживаются в исправном состоянии. Те, что исчерпали ресурс, сразу выводятся из эксплуатации. Поэтому важно заблаговременно приобретать новые поезда и размещать заказы. В этом году в Баку будет доставлено еще 10 вагонов, которые введут в строй до конца года".

Ранее в Азербайджан было доставлено 20 новых вагонов.

Б.Мамедов подчеркнул, что главная цель этих мер - повышение комфорта пассажиров: "Впервые за 16 лет в метро сокращен интервал движения. Это потребовало расширения вагонного парка. Для удобной перевозки пассажиров необходимо иметь достаточное количество как действующих, так и резервных вагонов".

Он отметил, что на "Красной" и "Зеленой" линиях Бакинского метро, ежедневно курсируют 40 поездов: "Когда количество новых поездов достигнет 36, большинство составов на этих линиях будут новыми поездами, обеспечивающими комфорт пассажиров". По его словам, дополнительной информации о регулировании движения поездов пока нет.