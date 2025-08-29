"Bakı Metropoliteni": İstismar müddəti başa çatmış vaqonlar xətdən çıxarılacaq
- 29 avqust, 2025
- 13:32
Yaxın dövrdə "Bakı Metropoliteni" QSC-də istismar müddəti başa çatacaq köhnə vaqonlar xətdən çıxarılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Bəxtiyar Məmmədov deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda istismar olunan bütün vaqon parkının hər birinin istismar müddəti 31 ildir: "Vaqonlara vaxtında texniki baxış və qulluq aparılır, saz vəziyyətdə saxlanılır. İstismar müddətini başa vuran vaqonlar dərhal xətdən çıxarılır. Buna görə də yeni qatarların alınması və əvvəlcədən sifariş verilməsi vacibdir. Bu il daha 10 vaqon Bakıya gətiriləcək və ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək. Hazırda 20 yeni vaqon gətirilib".
B. Məmmədov bildirib ki, bütün bu tədbirlərin əsas məqsədi sərnişinlərin rahatlığını təmin etməkdir: "16 ildən sonra ilk dəfə olaraq metroda intervallar azaldılıb. Bu isə vaqon parkının genişləndirilməsini tələb edir. Sərnişinlərin rahat daşınması üçün həm istismarda olan, həm də ehtiyat vaqonların kifayət qədər olması vacibdir".
Şöbə rəisi əlavə edib ki, Bakı metrosunun əsas xətləri hesab olunan Qırmızı və Yaşıl xətlərdə hazırda gün ərzində 40 qatar hərəkət edir: "Yeni qatarların sayı 36-ya çatdırıldıqdan sonra bu xətlərdə hərəkət edən qatarlardan böyük əksəriyyəti sərnişinlərin komfortunu təmin edən yeni nəsil qatarlar olacaq". O həmçinin qeyd edib ki, metro xətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə məlumat yoxdur.