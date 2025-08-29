    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    "Bakı Metropoliteni": İstismar müddəti başa çatmış vaqonlar xətdən çıxarılacaq

    İnfrastruktur
    • 29 avqust, 2025
    • 13:32
    Bakı Metropoliteni: İstismar müddəti başa çatmış vaqonlar xətdən çıxarılacaq

    Yaxın dövrdə "Bakı Metropoliteni" QSC-də istismar müddəti başa çatacaq köhnə vaqonlar xətdən çıxarılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Bəxtiyar Məmmədov deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda istismar olunan bütün vaqon parkının hər birinin istismar müddəti 31 ildir: "Vaqonlara vaxtında texniki baxış və qulluq aparılır, saz vəziyyətdə saxlanılır. İstismar müddətini başa vuran vaqonlar dərhal xətdən çıxarılır. Buna görə də yeni qatarların alınması və əvvəlcədən sifariş verilməsi vacibdir. Bu il daha 10 vaqon Bakıya gətiriləcək və ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək. Hazırda 20 yeni vaqon gətirilib".

    B. Məmmədov bildirib ki, bütün bu tədbirlərin əsas məqsədi sərnişinlərin rahatlığını təmin etməkdir: "16 ildən sonra ilk dəfə olaraq metroda intervallar azaldılıb. Bu isə vaqon parkının genişləndirilməsini tələb edir. Sərnişinlərin rahat daşınması üçün həm istismarda olan, həm də ehtiyat vaqonların kifayət qədər olması vacibdir".

    Şöbə rəisi əlavə edib ki, Bakı metrosunun əsas xətləri hesab olunan Qırmızı və Yaşıl xətlərdə hazırda gün ərzində 40 qatar hərəkət edir: "Yeni qatarların sayı 36-ya çatdırıldıqdan sonra bu xətlərdə hərəkət edən qatarlardan böyük əksəriyyəti sərnişinlərin komfortunu təmin edən yeni nəsil qatarlar olacaq". O həmçinin qeyd edib ki, metro xətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə məlumat yoxdur.

    Bakı Metropoliteni   Bakı metrosu  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Бакметрополитен: Вагоны с истекшим сроком эксплуатации будут выведены из линии

    Son xəbərlər

    15:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:05

    Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    14:56

    Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    14:55

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıb

    Sənaye
    14:43

    Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:42

    AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"

    Futbol
    14:41
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıb

    Elm və təhsil
    14:36

    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti