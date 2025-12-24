İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 10:56
    Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli İlham Heydər oğlu.

    Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin.

    Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan sosial və iqtisadi sahələrdə böyük uğurlar qazanıb, beynəlxalq aləmdə mövqelərini ardıcıl olaraq möhkəmləndirir.

    Ölkələrimiz arasında münasibətlər möhkəm dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət ənənələrinə əsaslanır. Əminəm ki, bu münasibətlər bundan sonra da strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik ruhunda inkişaf edəcək, bu da şübhəsiz ki, Rusiya və Azərbaycan xalqlarının mənafelərinə cavab verir.

    Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə cansağlığı, firavanlıq və uğurlar arzulayıram. Ən səmimi salamlarımı ailənizə çatdırmağı xahiş edirəm".

    Vladimir Putin congratulates Ilham Aliyev

    Son xəbərlər

    11:08

    Ötən dövrdə himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 60-a çatıb

    Sosial müdafiə
    11:02

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:01

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:00

    Məcnun Məmmədovun Sabirabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    ASK
    11:00

    Ombudsman: Multikulturalizm və tolerantlıq hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə çevrilib

    Din
    10:56

    Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:52

    Azərbaycanın sığorta bazarı 12 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    10:51

    2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının mükafat fondu açıqlanıb

    Futbol
    10:41

    Prezidentin enerji strategiyasına həsr olunan "Nur zəfəri" filmi təqdim olunub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti